Pierwsze Komunie Święte dawniej i dziś. Jak kiedyś wyglądały? Archiwalne zdjęcia

Przystąpienie do I Komunii Świętej to dla katolików bardzo ważny moment. Nic więc dziwnego, że rodzice chcieli, by w tym wyjątkowym dniu ich pociechy wyglądały wyjątkowo. Stroje komunijne na przestrzeni lat podlegały takiej samej modzie, jak sukienki czy garnitury. Jak wyglądały dzieci przyjmujące ten sakrament 100, 50, 20 lat temu? Zobaczcie archiwalne zdjęcia z lat: 1918, 1928, 1932, 1933, 1980, 1982, 1987 oraz 2010-2019.

