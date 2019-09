Pierwszy dzień jesieni 2019. Kiedy zaczyna się jesień?

Pierwszy dzień jesieni 2019. Dni są wyraźnie coraz krótsze i zimniejsze, a to znak, że nadchodzi do nas szybkimi krokami jesień. Kolejna pora roku rozpocznie się tradycyjnie we wrześniu. Właśnie wtedy pożegnamy upalne lato i powitamy chłodną i kolorową jesień. Kiedy wypada pierwszy dzień kalendarzowej i astronomicznej jesieni?

Pixabay