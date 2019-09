Pierwszy dzień szkoły. Co musi umieć każdy pierwszoklasista?

Co musi umieć każdy pierwszoklasista?

Zarówno rodzice, jak i dzieci z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Pierwszy dzień szkoły jest stresujący, ale można ten stres zmniejszyć, dzięki wcześniejszemu sprawdzeniu czy dziecko wie wszystko, co pierwszoklasista wiedzieć powinien.

A jakie powinny być umiejętności dzieci, które idą do szkoły po raz pierwszy?

Wielu rodziców zastanawia się, czy pierwszoklasista powinien umieć czytać, pisać i liczyć. Okazuje się, że lista wymaganych umiejętności jest dość długa. Ale nie martw się – twoje dziecko zapewne już teraz posiada to, czego wymaga się od dziecka w pierwszej klasie podstawówki.

Pierwszy dzień szkoły: umiejętności pierwszoklasisty

Kwestie tego, co powinien umieć pierwszoklasista, reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole, powinno posiadać głównie te umiejętności, które pozwolą mu na rozpoczęcie nauki pisania i czytania, współpracę z rówieśnikami i radzenie z sobie emocjami. Dziecko z przedszkola musi wynieść nie tylko wiedzę, ale także umiejętności społeczne, które pozwolą mu na przetrwanie nowego roku szkolnego. Dziecko w pierwszej klasie powinno być samodzielne, empatyczne i ciekawe świata.

A na co jeszcze musi być przygotowane zanim zadzwoni pierwszy dzwonek?

