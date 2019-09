Pierwszy dzień szkoły. Rozpoczęcie roku szkolnego

To musisz mieć! KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 do pobrania!

Z tymi problemami mierzą się zresztą samorządy w całym kraju, które na edukację wydają z własnego budżetu ponad połowę z każdej złotówki wydatkowanej na ten cel - dodała prezydent Gdańska. - Dziś to nie rząd finansuje edukację, a samorząd, a rząd jedynie do niej dopłaca. W tym roku wydatki Gdańska na edukację po raz pierwszy przekroczą miliard złotych, co jest jedną trzecią budżetu naszego, dużego miasta.

Przez pierwsze dwa tygodnie września ZNP przeprowadzi sondaż wśród nauczycieli. Mają wyrazić opinię, jaką formę protestu podejmą w najbliższych tygodniach. Na jego podstawie 16 września ZNP ma podjąć decyzję o tym co dalej. Gdyby nauczyciele w planowanym przez ZNP sondażu zdecydowali się jednak na strajk, najpierw potrzebne byłoby przeprowadzenie referendum, a to musiałoby potrwać około trzech tygodni.

Od 1 września wynagrodzenia nauczycieli mają wzrosnąć o blisko 10 proc. (w porównaniu do obowiązujących od stycznia br.). W stosunku do stanu obowiązującego w grudniu 2018, będzie to w sumie ok. 15-procentowy wzrost pensji nauczycieli.