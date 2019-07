Pierwszy tramwaj Pesa Jazz Duo nareszcie w Gdańsku! GAiT naliczy karę umowną za ponad półroczny poślizg [zdjęcia]

Tramwaj ten jest pierwszym z transzy 30 nowych pojazdów, które pojawią się na gdańskich torach do końca 2020 roku. 15 Jazzów spółka GAiT zakupiła w zeszłym roku, a na wiosnę tego, mimo problemów z terminowością Pesy, zdecydowała się rozszerzyć zamówienie o kolejnych 15 tramwajów.

Nowy Jazz został dostarczony do Gdańska w nocy z poniedziałku na wtorek 29/30 lipca. Teraz pojazd przechodzi odbiory techniczne, a regularne kursy ma rozpocząć za około dwa tygodnie.

Zgodnie z zapowiedziami bydgoskiego producenta trzy kolejne tramwaje zostaną dostarczone do Gdańska w sierpniu. Reszta z pierwszej piętnastki trafi do stolicy Pomorza do końca listopada.

- Suma naliczonych z tytułu zwłoki kar będzie dokładnie znana w momencie dostarczenia wszystkich tramwajów, terminy dostaw są bowiem rozłożone w czasie i kwoty będą inne dla każdego pojazdu. Według naszych szacunków suma kar umownych pokryje koszty dwóch dodatkowych tramwajów, które zasilą tabor spółki w przyszłym roku - mówi Krzysztof Wojtkiewicz z GAiT.