Pierwszy weekend wiosny na Pomorzu. Chłód, chmury i opady

Prognoza pogody na pierwszy weekend wiosny

Chłód, chmury i opady – tak w trzech słowach można podsumować prognozy na pierwszy weekend wiosny na Pomorzu. Mieszkańcy niektórych pomorskich powiatów mogą liczyć na okresowe przejaśnienia.

Piątek

Obszar Polski znalazł się w zasięgu niżu znad Morza Norweskiego. To on odpowiada za zachmurzenie, opady. Transportuje on powietrze polarne morskie – w nocy chłodniejsze z domieszką powietrza arktycznego, w dzień cieplejsze z zachodu.

Temperatura maksymalna od 7 st. C do 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, nad samym morzem w porywach do 55 km/h,

Sobota

Dzień będzie bardzo podobny do piątku – chmury dość szczelnie będą pokrywać niebo, choć prognozowane są przejaśnienia. Temperatura maksymalna będzie wskazywać od 6 st C do 9 st C. Będzie wiał wiatr słaby, z kierunków zachodnich, przejściowo zmienny.

Niedziela

Ostatni dzień pierwszego dnia weekendu na Pomorzu nie będzie różnił się znacząco od piątku i soboty. Wciąż cały obszar północnej Polski będzie znajdował się pod wpływem układu obniżonego ciśnienia, w chłodnej, polarnej masie powietrza.