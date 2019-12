Pies spędził kilka godzin zamnięty na balkonie na Oruni Górnej w Gdańsku. Interweniowała policja

W Gdańsku ktoś probuje zabijać psy?

Do Trójmiejskiej Kliniki Weterynaryjnej trafiła suka labradora, która podczas codziennego spaceru zjadła...chleb z gwoździami. - To niewyobrażalne, co człowiek może zrobić psu! I niestety nie jest to odosobniony przypadek - piszą na swoim Facebooku weterynarze.