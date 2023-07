Pieszo po zdrowie. Z Pruszcza Gdańskiego dookoła Polski, by ratować życie Franka

"Pieszo po zdrowie" dla Franka Foremnego

Karol Zdrojewski już po raz drugi podjął się wyzwania , by pomóc ciężko choremu dziecku. Rok temu przeszedł z tatą chorej dziewczynki z Zakopanego na Hel - 1300 km. Dzięki tej akcji uzbierano 9,5 milionów złotych na lek ratujący życie Zosi Szcześniewskiej walczącej z SMA. Dziś, w środę 5 lipca, wyruszył w kolejną drogę , tym razem dookoła Polski. Przemierzy pieszo 3 tysiące kilometrów, by pomóc w zbiórce na lek dla 7-letniego Franka Foremnego, zmagającego się z ciężkim nowotworem. Podróż rozpoczął z 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim.

- Razem ze mną jest grupa mundurowych, która już wcześniej ratowała życie Franka Karasia, ojca, który jechał przez całą Polskę po wszystkich jednostkach wojskowych - dodaje Karol. - Dzisiaj również zaczynaliśmy nasz marsz w 49 Bazie Lotniczej w Pruszczu Gdańskim i za trzy miesiące w tym samym miejscu spotkamy się, ponieważ trasa idzie dookoła Polski. Teraz idziemy do Szczecina. Będę podróżował przez takie miasta jak Gdańsk, Sopot, Gdynia, Rewa, Władysławowo. A więc idziemy morzem, dochodzimy do Szczecina i idziemy w dół Polski i z powrotem w górę. Pierwsze odcinki są krótkie, ale później już są odcinki od 20 do 30 km dziennie. Nie zależy nam na tym, by przebiec tę trasę, ale stawiamy wagę na to, by spotykać się ludźmi, jednostkami wojskowymi, znanymi sportowcami, gwiazdami, influencerami. Naszej trasy nie liczymy w kilometrach, ale w procentach na koncie Franka.