Pijacka kłótnia przerodziła się w bójkę przy użyciu noża. Sprawca zatrzymany

- Mieszkaniec Gdańska zraniony nożem został zabrany do szpitala, jego życiu nic nie zagraża. Podczas przeszukania terenu policjanci na ul. Chrobrego zatrzymali do tej sprawy 52-latka z Gdańska i zabezpieczyli nóż, który miał przy sobie. On również został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Pokrzywdzony oraz sprawca po zaopatrzeniu medycznym opuścili szpital. 52-latek został przewieziony do policyjnego aresztu. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia - poinformowała podinsp. Magdalena Ciska z gdańskiej policji.