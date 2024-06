Pijani kierowcy w środku tygodnia. Jednego dni gdańska drogówka zatrzymała osiem osób Andrzej Kowalski

To nie był weekend, sylwester czy też majówka (które to "okazje" również nie usprawiedliwiałyby kierowców). W samą środę, 12 czerwca, policjanci ruchu drogowego z Gdańska zatrzymali aż ośmiu kierowców, którzy byli pod wpływem alkoholu. To dzięki wojewódzkiej akcji pod nazwą "Trzeźwość", podczas której rano i wieczorem mundurowi kontrolowali kierujących na gdańskich drogach.