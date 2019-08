Pijany i bez kasku jechał skuterem po chodniku w Gdańsku [wideo]

Mężczyzna – bezpośrednio przed radiowozem, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, przejechał przez to przejście, a swoją jazdę kontynuował po chodniku. Ponadto zarówno motorowerzysta, jak i pasażer jechali bez kasku, a pasażer skutera dodatkowo trzymał w dłoni puszkę z piwem.

- W sobotę rano na ul. Hucisko policjanci ruchu drogowego, którzy pełnili służbę w nieoznakowanym radiowozie, podjęli interwencję wobec kierowcy skutera. Mężczyzna – bezpośrednio przed radiowozem, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, przejechał przez to przejście, a swoją jazdę kontynuował po chodniku. Ponadto zarówno motorowerzysta, jak i pasażer jechali bez kasku, a pasażer skutera dodatkowo trzymał w dłoni puszkę z piwem – relacjonuje nadkom. Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

- Mężczyzna powiedział policjantom, że wcześniej pił alkohol, ale nie jest w stanie poddać się badaniu alkomatem, bo bardzo zestresowała go policyjna kontrola. W związku z tym policjanci doprowadzili mężczyznę do placówki zdrowia, w której została mu pobrana krew do dalszych badań. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 25-letniemu kierowcy – kontynuuje nadkom. Magdalena Ciska.

Jeżeli badanie krwi potwierdzi, że mieszkaniec Gdańska kierował motorowerem w stanie nietrzeźwości, będzie mu groziła kara dwóch lat pozbawienia wolności, a także utrata uprawnień do kierowania.