Piłka nożna w Gdyni, czyli droga do Euro 2025 przez Pomorz. Mecz Kobiet Polska - Austria

Mecz Kobiet Polska - Austria na Stadionie Miejskim w Gdyni

Austriaczki to doświadczony zespół, który na mistrzostwach Europy grał już w 2017 i 2022 roku. W Holandii zdobyły brązowy medal, a pięć lat później zakończyły turniej na ćwierćfinale, w którym przegrały 0:2 z Niemkami.

Pierwszy mecz eliminacji do Mistrzostw Europy 2025 odbędzie się na stadionie miejskim w Gdyni, gdzie reprezentacja kobiet Polski rozpocznie rywalizację z Austriaczkami. To nie pierwszy raz, gdy Gdynia gości naszą reprezentację - już dwukrotnie podopieczne trenerki Niny Patalon rywalizowały na tym stadionie, pokonując Armenię (12:0) i Ukrainę (2:1).

Dostępność biletów na mecz Kobiet Polska - Austria

Bilety na mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy 2025 w Gdyni można już kupić. Ceny biletów to 5 złotych (ulgowe dla osób do 18. roku życia) i 15 złotych (normalne). Można je nabyć za pośrednictwem strony bilety.laczynaspilka.pl..