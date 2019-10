Piłka nożna. Znamy jedenastki 1/8 finału regionalnego Pucharu Polski [ZDJĘCIA]

Wzorem ubiegłych lat pucharowe rozgrywki na Pomorzu w początkowej fazie odbywają się w trzech rejonach. Grom II Nowy Staw, Powiśle II Dzierzgoń, Żuławy Nowy Dwór Gdański i Delta Miłoradz - to cztery zespoły z podokręgu malborskiego, które w IV rundzie zapewniły sobie grę w 1/8 finału PP.

Pozostałych 12 zespołów zostało wyłonionych w pucharowej V rundzie. Są to cztery jedenastki z podokręgu słupskiego i osiem z regionu gdańskiego.

Grom II, w którym do rozgrywek pucharowych zgłoszono zawodników z pierwszej, trzecioligowej drużyny nowostawskiego klubu, awans do 1/8 finału PP zapewnił sobie zwyciężając 4:0 Olimpię Sztum. Żuławy wygrały 3:0 z Powiślem Dzierzgoń, Delta pokonała 6:0 Grom Nowy Staw, a Powiśle II ograło 4:0 Spójnię Sadlinki.

Poniżej rezultaty V rundy.

Rejon Gdańsk: Wietcisa Skarszewy – Stolem Gniewino 2:1, Zenit Łęczyce - Radunia Stężyca 1:2, Santana Wielki Klincz - Bałtyk Gdynia 0:5, Sokół Zblewo - Potok Pszczółki 3:0 (na zdjęciach), Meteor Pinczyn – Chojniczanka II Chojnice 0:5, Gedania II Gdańsk - KP Starogard Gdański 0:3, Jaguar Gdańsk - Arka II Gdynia 1:0, Kaszubia Kościerzyna - Lechia II Gdańsk 3:2.