Piłka ręczna. Polska - Francja NA ŻYWO 8.03.2023 r. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, relacja

Polska - Francja, eliminacje ME 2024, 8.03.2023 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Polska - Francja, eliminacje ME 2024, 8.03.2023: Wyzwanie przed biało-czerwonymi

Reprezentacja Polski eliminacje zaczęła jesienią ubiegłego roku, kiedy pokonała u siebie drużynę Włoch, a na wyjeździe Łotwę. Teraz czas na starcie z Francją, ale też warto pamiętać, że dwa zespoły wywalczą awans do turnieju finałowego. Kibice w Ergo Arenie jednak będą mieli okazję zobaczyć starcie biało-czerwonych z jedną z najlepszych drużyn na świecie. Polaków w tym meczu poprowadzi Bartosz Jurecki, który tymczasowo został nowym selekcjonerem, bo po mistrzostwach świata ZPRP rozstał się z trenerem Patrykiem Romblem. Jurecki był asystentem poprzedniego selekcjonera.

W kadrze nastąpiło kilka zmian, bo niektórzy zawodnicy zakończyli reprezentacyjną karierę. Do drużyny wraca za to Kamil Syprzak, który nie grał na mistrzostwach świata z powodu kontuzji. Nie zmienia to jednak faktu, że to Francja będzie zdecydowanym faworytem tego spotkania.