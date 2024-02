Piłkarki AP Orlenu Gdańsk i Pogoni Dekpolu Tczew zaczynają wiosenną grę o punkty. W weekend rusza Orlen Ekstraliga kobiet

AP Orlen Gdańsk to klub budowany stopniowo, który nie zapomina o szkoleniu młodych zawodniczek. Wzmocniony piłkarkami z kraju oraz zagranicznymi jest dziś groźny dla najlepszych. Na półmetku rywalizacji podopieczne trenera Tomasza Borkowskiego zajmują trzecie miejsce, a w klubie nie ukrywają, że wiosną celem będzie gra o pierwszy w historii klubu medal mistrzostw Polski. Na tak piękny sukces liczą także same zawodniczki, więc na pewno na boisku w każdym meczu nie zabraknie im determinacji. Drużyna z Gdańska będzie wiosną o tyle silniejsza w ofensywie, że do kadry dołączyła 25-letnia napastniczka, Venessa Mazur.