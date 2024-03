Piłkarki AP Orlenu Gdańsk nie zatrzymały liderującej Pogoni Szczecin. Zadecydowała ostatnia minuta. Pogoń Dekpol Tczew też bez punktów

Futbolistki AP Orlenu zagrały bardzo ważny mecz z prowadzącą w tabeli Pogonią Szczecin na stadionie Polsat Plus Arena w Letnicy. Podopieczne trenera Tomasza Borkowskiego w pierwszej rundzie zremisowały w Szczecinie, ale zdawały sobie sprawę z tego, jak trudne czeka je zadanie. Pogoń w tym sezonie nie przegrała meczu i zmierza po mistrzostwo Polski.

Drużyna z Gdańska bardzo chciała zatrzymać liderki Orlenu Ekstraligi kobiet, ale ta sztuka im się nie udała. Początek meczu należał do zespołu ze Szczecina, a już w pierwszych minutach Marta Michlewicz uratowała gdańszczanki przed utratą gola. Jednak w 8 minucie Emilia Zdunek znalazła drogę do siatki i Pogoń objęła prowadzenie. Dopiero wtedy mecz bardziej się wyrównał. Zwłaszcza w końcowym kwadransie tej części gry piłkarki AP Orlenu uzyskały wyraźną przewagę, a Pogoń musiała radzić sobie w grze defensywnej. Ze strony gospodyń zabrakło jednak konkretów. Dopiero tuż przed końcem podopieczne trenera Borkowskiego stworzyły sobie świetną okazję bramkową, ale po strzale Angeliki Kołodziejek piłkę sprzed linii bramkowej wybiła Marianna Litwiniec.

Początek drugiej połowy to także przewaga AP Orlenu. Dobrej sytuacji bramkowej nie wykorzystała Jagoda Szewczuk, ale już minutę później – po podaniu Kołodziejek – swojego trzeciego gola w tym sezonie strzeliła Olga Massombo. Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, to w doliczonym czasie gry Kornelia Okoniewska – w przeszłości zawodniczka AP Orlenu – zapewniła zwycięstwo drużynie ze Szczecina. Gdańszczanki spadły wprawdzie na siódme miejsce w tabeli, ale do podium tracą zaledwie dwa punkty, więc kwestia walki o medal mistrzostw Polski pozostaje otwarta.