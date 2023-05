Piłkarki AP Orlenu Gdańsk osiągnęły historyczny sukces i zagrają w finale Pucharu Polski. Angelika Kołodziejek z golem na wagę awansu

Piłkarki AP Orlenu Gdańsk odniosły ogromny sukces. Po zwycięstwie nad AZS UJ Kraków zagrają w finale Orlenu Pucharu Polski! To pierwszy finał w historii gdańskiego klubu. Rywalkami AP Orlenu o to cenne trofeum będzie drużyna SMS Łódź, czyli aktualnego mistrza kraju. Spotkanie zostanie rozegranie 10 czerwca w Radomiu.

W ekstraligowej tabeli to drużyna z Krakowa jest wyżej notowana od gdańszczanek, ale mecze pomiędzy tym zespołami w tym sezonie były bardzo wyrównane. W Gdańsku drużyna AZS UJ wygrała 1:0, za to AP Orlen zremisował w rewanżu w Krakowie 2:2. Można zatem było spodziewać się emocji i twardej walki o awans do finału.

Piłkarki AP Orlenu stanęły przed szansą na historyczny sukces, więc do meczu przystąpiły bardzo zdeterminowane. W pierwszej połowie oba zespoły miały okazje bramkowe, ale kibice goli się nie doczekali. W drugiej części drużyna z Gdańska zagrała bardziej odważnie. Ważnym momentem było wpuszczenie na boisko Angeliki Kołodziejek w 58 minucie spotkania, która 20 minut strzeliła jedynego gola w tym meczu, który zadecydował o awansie zespołu AP Orlenu Gdańsk do wielkiego finału.

- To wielkie szczęście, wielka dumna, że wchodzę z ławki, zdobywam bramkę i jedziemy na finał – powiedziała po meczu Kołodziejek. - To dla nas historyczny moment. Miałyśmy trochę niewykorzystanych sytuacji w tym meczu, ale to nas jeszcze bardziej podbudowało. Naszym założeniem był wysoki pressing, dominacja przeciwniczek i myślę, że to nam się udało pomimo tego, że pierwsza połowa była wyrównana. Na drugą część spotkania wyszłyśmy bardziej zdeterminowane i myślę, że ta determinacja zaważyła o naszym zwycięstwie – powiedziała po meczu Kołodziejek.

Szczęśliwy po meczu był także Tomasz Borkowski, trener gdańskiego zespołu. - Wielka radość. Historia. Jestem dumny z tych dziewczyn, że możemy razem reprezentować Gdańsk w finale Orlenu Pucharu Polski. Okazało się, że możemy przełamywać bariery i mierzyć się z najlepszymi. Myślę, że kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Cieszę się, że wchodzi zawodniczka z ławki i przesądza o wyniku spotkania i to pokazuje, że nasza drużyna to nie tylko podstawowa jedenastka. Jesteśmy silni całym zespołem. To było kluczowe – ocenił trener Borkowski.

W finale drużynę czeka duże wyzwanie, bo rywalem będzie zespół SMS Łódź, czyli aktualnego mistrza Polski i wicelidera Orlenu Ekstraligi Kobiet. Mecz finałowy Orlenu Pucharu Polski zostanie rozegrany 10 czerwca o godz. 16.30 na stadionie w Radomiu.

A w najbliższy weekend piłkarki czeka 20 kolejka w rozgrywkach Orlenu Ekstraligi Kobiet. AP Orlen Gdańsk zagra na wyjeździe z KKP Bydgoszcz, Pogoń Dekpol Tczew, druga pomorska drużyna, podejmie Pogoń Szczecin. Oba mecze zostaną rozegrane w niedzielę o godz. 12. AP Orlen Gdańsk – AZS UJ Kraków 1:0 (0:0) Bramka: 1:0 Angelika Kołodziejek (78) AP Orlen: Ludwiczak - Szewczuk, Sanford, Włodarczyk (58 Kołodziejek), Skrzypczyk (58 Grzywińska), Sirant, Zimecka, Słowińska (88 Karwacka), Dymińska, Tarnawska, Kirsch-Downs (90 Chaika)

