Piłkarki AP Orlenu Gdańsk zagrają z Pogonią Szczecin. Hit na Polsacie Plus Arenie. Niepokonany lider zostanie zatrzymany w Letnicy?

Dla piłkarek AP Orlenu Gdańsk nowy sezon w Orlenie Ekstralidze kobiet będzie wyjątkowy. To dlatego, że drużyna znalazła swój dom na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk w Letnicy. Na tym obiekcie…

Kibice mogą zobaczyć w akcji drużynę AP Orlenu, która swój mecz rozegra na stadionie Polsat Plus Arena. Podopieczne trenera Tomasza Borkowskiego będą chciały zaskoczyć liderujący w tabeli zespół Pogoni Szczecin. Rywalki w tym sezonie są niepokonane, wygrały dziesięć meczów i dwa zremisowały. Co ciekawe, jeden z tych remisów padł jesienią w Szczecinie właśnie w spotkaniu z ekipą z Gdańska. AP Orlen ma o co walczyć, bo przed tygodniem stracił trzecie miejsce w tabeli, a na pewno bardzo chciałby wrócić na podium. No i też czas na przełamanie, bo jesienią drużyna nie strzeliła gola w żadnym meczu, który rozgrywała na stadionie w Letnicy. Pogoń to z całą pewnością trudny i bardzo wymagający przeciwnik, ale i drużyna z Gdańska dysponuje dobrym składem, który może w tym sezonie sięgnąć po medal mistrzostw Polski. Warto wybrać się na to spotkanie, zobaczyć dwie czołowe drużyny kobiece w kraju i dopingiem pomóc piłkarkom AP Orlenu. Początek meczu w sobotę o godzinie 14.