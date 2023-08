Piłkarki AP Orlenu Gdańsk zremisowały z Górnikiem Łęczna na stadionie Polsat Plus Arena. Byliście na meczu? Znajdźcie siebie na zdjęciach!

Dla piłkarek AP Orlenu Gdańsk nowy sezon w Orlenie Ekstralidze kobiet będzie wyjątkowy. To dlatego, że drużyna znalazła swój dom na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk w Letnicy. Na tym obiekcie…

I trzeba przyznać, że drużyna trenera Borkowskiego dość odważnie zaczęła to spotkanie. Tatiana Dabney, Olga Massombo i Clarissa Kirsch-Downs w szczególności brały na siebie ciężar gry i widać, że na tych zawodniczkach może opierać się ofensywna jakość zespołu z Gdańska. W niektórych sytuacjach brakowało dokładności albo lepszego rozegrania akcji, ale zgranie przyjdzie wraz z kolejnymi meczami. Obie drużyny próbowały zaskoczyć w ofensywie, a w pierwszej połowie to drużyna AP Orlenu sprawiała lepsze wrażenie i widać było, że dziewczyny dobrze czują na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.