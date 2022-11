Piłkarska mizeria według pomorskiego przepisu. Drużyny szczebla centralnego z regionu nie radzą sobie tej jesieni

Bardzo słaba jesień w wykonaniu klubów piłkarskich z Pomorza

Lechia Gdańsk zaczynała sezon 2022/2023 z trenerem Tomaszem Kaczmarkiem na ławce i wielkimi nadziejami związanymi z występami w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy. Arka Gdynia przystępowała do rozgrywek z Ryszardem Tarasiewiczem na czele i nastawieniem wywalczenia dobrej pozycji w czołówce 1 Ligi. Chojniczanka Chojnice z Tomaszem Kafarskim chciała rozgościć się w środkowej części stawki I-ligowej. Radunia Stężyca ze szkoleniowcem Sebastianem Letniowskim miała punktować jesienią w 2 Lidze, aby dawać powody do radości swoim kibicom.

Wszystkie te plany wzięły jednak w łeb. W każdym z naszych czterech klubów sportowe tąpnięcie nastąpiło w innym czasie. Spaja je jednak to, że runda jesienna była bardzo przeciętna. W trzech przypadkach mamy do czynienia z sytuacją alarmową, bo zespoły znalazły się w strefie spadkowej lub dosłownie tuż nad nią. To sprawia, że wymienionym szkoleniowcom już podziękowano lub sami zdecydowali się oddać stery w ręce innych trenerów.