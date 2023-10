Piłkarskie Orły 2023. Rankingowa karuzela kręci się w najlepsze. Co miesiąc, to wyróżnia się inny piłkarz

Piłkarskie Orły - plebiscyt dla strzelców od IV ligi do ekstraklasy

W sierpniu było ciekawiej, a do głosu doszedł kluczowy piłkarz Arki Gdynia, czyli Karol Czubak . Król strzelców I ligi sezonu 2022/2023 zdobył wówczas cztery bramki i wygrał. Naciskali go jeszcze Mateusz Kuzimski z Raduni Stężyca i Tomasz Mikołajczak z Chojniczanki Chojnice. Mieli oni jednak po trzy trafienia, a dodatkowo mniej korzystny przelicznik za poziom rozgrywkowy.

W naszej zabawie „Piłkarskie Orły”, która polega na docenianiu najlepszych strzelców od IV ligi do ekstraklasy, na Pomorzu dzieje się dużo. Od początku sezonu 2023/2024 nie przytrafiło się jeszcze, że jeden zawodnik wygrał w dwóch miesięcznych podsumowaniach.

Niedawno podsumowany przez nas wrzesień należał już do Michała Biskupa z Raduni Stężyca. Pochodzący z Tychów 26-letni napastnik zdobył pięć bramek. Gonili go Tomasz Mikołajczak (cztery bramki) oraz Luis Fernandez (trzy), a nawet Paweł Czychowski z IV-ligowego Jaguara Gdańsk, który strzelił aż siedem razy.

Trzeba tutaj zaznaczyć, że wybicie się na szczyt zestawienia z IV ligi to nie lada wyczyn. W rankingu „Piłkarskie Orły” obowiązuje bowiem mnożnik punktów za bramki na poszczególnych szczeblach. O ile w ekstraklasie ten mnożnik wynosi dwa (tyle samo co w Fortunie Pucharze Polski), a w I lidze 1,75, o tyle gole w IV lidze „ważą” już tylko 0,625 punktu. Dodajmy, że najwyższy mnożnik mają bramki w europejskich pucharach, ale teraz dotyczy to wyłącznie zawodników Legii Warszawa (Liga Konferencji Europy) i Rakowa Częstochowa (Liga Europy).