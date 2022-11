Piłkarskie Orły. Angelika Kołodziejek apogeum formy zostawiła na listopad. "Jak coś mi nie wyjdzie, to pojawia się frustracja, a nawet łzy"

Wychodzi na to, że wszystko, co najlepsze, zostawiła na końcówkę rundy jesiennej. Angelika Kołodziejek strzeliła dwa gole dla AP Orlen Gdańsk w dwóch listopadowych meczach ze Sportową Czwórką Radom (5:2) oraz w zaległym spotkaniu z Pogonią Szczecin (3:2). Póki co w tzw. rankingu przejściowym za listopad Kołodziejek plasuje się na drugim miejscu, a do rozegrania zostało jeszcze jedno spotkanie z Pogonią Tczew (19 listopada, godz. 12). Po dziesięciu kolejkach drużyna gdańszczanie zajmują dziewiąte miejsce w Ekstralidze kobiet z dorobkiem ośmiu punktów.

Kołodziejek pochodzi z Nowego Dworu, a przez sześć lat trenowała w SMS-ie Łódź. Była powoływana do młodzieżowych reprezentacji Polski. Wreszcie w 2019 roku przeniosła się z Łodzi do Gdańska i piłkarską karierę kontynuuje w drużynie AP Orlen Gdańsk.

Skąd pomysł na przeprowadzkę?

Potrzebowałam nowego bodźca do odkrywania siebie i dążenia do realizacji swoich marzeń. Po tak długim czasie w Łodzi pomyślałam ze jeśli nie zrobię tego teraz, to będę tego żałować i dalej stać w miejscu.