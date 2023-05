"Piłkarskie Orły". Arkadiusz Proena z MKS Władysławowo na czele rankingu. Piłkarze Lechii Gdańsk i Arki Gdynia w pościgu

Na pierwszy plan wysuwa się Arkadiusz Proena, który reprezentuje barwy MKS Władysławowo. Maj to zdecydowanie jego miesiąc. Proena błyszczy na boiskach i strzelił już sześć goli, a przy słabszej postawie dwóch czołowych klubów z Trójmiasta, daje mu to prowadzenie w naszym rankingu.

No słowa uznania za majową skuteczność zasługuje także Marcin Dampc grający w zespole Akademii Sportu Kolbudy. On z kolei zdobył pięć bramek, a to daje mu trzecie miejsce w naszej klasyfikacji. Różnice punktowe są jednak niewielkie. Obu zawodników, którzy na co dzień występują na boiskach czwartoligowych przedziela piłkarz z zaplecza PKO Ekstraklasy. Mowa o Szymonie Skrzypczaku z Chojniczanki. Ten napastnik strzelił dwa gole, ale z Proeną przegrywa tylko o 0,25 punktu. To zasługa naszych przeliczników, bo w im wyższej klasie rozgrywkowej gracz trafia do siatki, to tym więcej warta jest jego bramka. Zresztą tuż za podium mamy kolejnego zawodnika występującego na poziomie centralnym, bo czwarte miejsce – także z dwoma golami – zajmuje Eduardo Santos Soares z drugoligowej Raduni Stężyca.

Gracze Chojniczanki i Raduni staną przed kolejną szansą na zdobycz bramkową, a co za tym idzie wyjście na pierwsze miejsce w naszym rankingu „Piłkarskie Orły”. Przed Chojniczanką trudne zadanie w Fortunie 1. Lidze, bowiem na wyjeździe zmierzy się z Odrą Opole, a to spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę o godz. 15. Radunia za to twardo walczy o utrzymanie w eWinner 2. Lidze, a w najbliższej kolejce zagra w Siedlcach z Pogonią. Ten mecz zaplanowany jest na sobotę na godz. 17.