„Piłkarskie Orły”. Łukasz Zwoliński z Lechii Gdańsk: Moja satysfakcja jest na dalekim planie

- Lechia to nie jest tylko Łukasz Zwoliński i nie tylko ja jestem odpowiedzialny za strzelenie bramek. Oczywiście, że chciałbym trafiać w każdym meczu, ale jesteśmy w takiej sytuacji, że każdy powinien wziąć trochę odpowiedzialności na siebie i pomagać w kluczowych momentach. Jak kolega z drużyny ma strzelać bramki i mamy wygrać mecz, to ja się pod tym podpisuję – mówi Łukasz.

Napastnik Lechii strzelał ważne bramki, ale po przerwie na kadrę i on przestał trafiać do bramki rywali.

- Moja satysfakcja z goli jest na dalekim planie. Wszyscy wiemy, w jak trudnej sytuacji jesteśmy i robię wszystko, żeby pomóc drużynie. Na ten moment to nie wystarcza. Teraz już nie ma co gadać tylko trzeba zdobywać punkty. I nie ma znaczenia kto strzela bramki. Ja mogę nie strzelić już do końca sezonu byle Lechia utrzymała się w ekstraklasie – powiedział Łukasz w rozmowie z ”Dziennikiem Bałtyckim” po meczu z Jagiellonią.

Wiara w utrzymanie biało-zielonych w ekstraklasie wśród kibiców mocno zmalała. A jak to wygląda u piłkarzy?

- Ja będę wierzyć w utrzymanie do ostatniego meczu i mam nadzieję, że pozostaniemy w ekstraklasie. Wierzę w ten zespół i jestem ostatnią osobą, która się podda, bo to nie leży w mojej naturze. Przed nami jeszcze siedem punktów, więc cały czas jesteśmy w grze. Trzeba punktować. Nie jest powiedziane, że nie możemy wygrać z zespołami z czołówki i potrafimy z nimi grać. Mamy ciężką sytuację i wierzę, że kibice nam pomogą w trudnym momencie i będą nas wspierać. Myślę, że kibice będą wierzyć do ostatniego meczu. Gramy z Pogonią i sentymenty idą na bok. Musimy wygrywać bez względu na to, z kim gramy. Przed nami mecz w Gdańsku, przed własną publicznością i musimy zrobić wszystko, żeby go wygrać – zakończył Zwoliński.