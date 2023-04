"Piłkarskie Orły". Łukasz Zwoliński z Lechii Gdańsk najlepszy na Pomorzu także w marcu

Zwoliński jest w tym sezonie najlepszym strzelcem w zespole biało-zielonych. W marcu strzelił dwa gole w wysoko wygranym przez Lechią meczu z Miedzią Legnica 4:0. To wystarczyło mu do zwycięstwa w naszym rankingu, choć rywalizacja była zacięta, a różnice nie były duże. Kto deptał po piętach piłkarzowi Lechii? Tradycyjnie już Karol Czubak z Arki Gdynia. Napastnik żółto-niebieskich w marcu również dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, ale przeliczniki sprawiły, że przegrał ze Zwolińskim o pół punktu.

Miejsce na najniższym stopniu podium z pewnością było zaskoczeniem. W marcu aż pięć goli dla Pomezanii Malbork strzelił Tomasz Grabowski. Trzeba jednak pamiętać, że w ekstraklasie przelicznik za zdobytą bramkę jest zdecydowanie wyższy niż na boiskach czwartej ligi. Pięć goli dało Grabowskiemu ostateczną notę wynoszącą 3,125 punktu, a więc ze Zwolińskim przegrał o blisko jeden punkt. Grabowski popisał się w marcu naprawdę dobrą skutecznością, ale do pokonania napastnika Lechii zabrakło mu blisko jednego punktu, a więc jeszcze dwóch bramek.

Zwoliński punktował w lutym i marcu, bo w dużej mierze wyniki Lechii były zależne od jego skuteczności. Dla napastnika biało-zielonych to jednak najprawdopodobniej ostatnie miesiące w Gdańsku, bo z końcem czerwca wygasa jego kontrakt i raczej trudno uwierzyć w to, że podpisze nową umowę. „Zwolak” chciałby jeszcze spróbować sił poza Polską, a to dla niego ostatni moment. Na razie jednak koncentruje się na kolejnych meczach, bo Lechia wciąż mocno walczy o utrzymanie w PKO Ekstraklasie, chociaż z każdą ligową kolejką sytuacja zespołu jest coraz trudniejsza. Zwoliński chce jednak strzelać gole, aby pomóc biało-zielonym zdobywać cenne punkty w walce o pozostanie w krajowej elicie, a sam liczy na to, że łączy się do walki o koronę króla strzelców w PKO Ekstraklasie. Poza tym jeśli pomoże Lechii wygrywać mecze, to znowu będzie mocno liczyć się o wygranie rywalizacji w rankingu „Piłkarskie Orły” także w kwietniu.