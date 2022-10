Piłkarskie Orły. Maciej Gajos to jeden z niewielu zawodników Lechii, do których nie można mieć pretensji za początek sezonu

Sezon jako kapitan zaczynał Flavio Paixao, później dosłownie na moment opaskę przejął Dusan Kuciak, a od meczu z Pogonią Szczecin tę funkcję pełni Maciej Gajos. Nie jest to dla niego pierwszyzna, bo był już kapitanem choćby w Lechu Poznań. Przejrzeliśmy opinie kibiców, popytaliśmy trochę w środowisku i prawdopodobnie nikt nie kwestionował tego wyboru. Wszyscy zgodnie uznawali go za słuszny. Wydaje się, że jest to właściwa osoba na odpowiednim stanowisku.

Gajos to jeden z niewielu piłkarzy Lechii, do których nie można mieć pretensji za początek tego sezonu. Bo choć zespół dotychczas zawodził na całej linii, to 31-latek trzymał poziom. Jest podstawowym zawodnikiem biało-zielonych, zagrał w każdym z piętnastu meczach w lidze i europejskich pucharach, w każdym w wyjściowym składzie. Niewielu zawodników może pochwalić się czymś takim. Strzelił cztery gole, z czego dwa pięknej urody - z Akademiją Pandev i Widzewem Łódź.