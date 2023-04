"Piłkarskie Orły". Radunia Stężyca i Gedania idą po kolejne zwycięstwa, a ich piłkarze po gole

Piłkarze Gedanii będą chcieli wykonać kolejny krok w kierunku awansu do drugiej ligi. Tym razem o punkty powalczą w spotkaniu wyjazdowym z Pogonią Nowe Skalmierzyce. Nie mogą zlekceważyć rywala, który właśnie w zaległym meczu urwał dwa punkty rezerwom Pogoni Szczecin. Gdańszczanie gonią Olimpię Grudziądz i nie mogą sobie pozwolić na wpadkę. W Gedanii mocno liczą na Bartosza Zalewskiego, który w kwietniu już trzykrotnie wpisał się na listę strzelców. Piłkarz trzecioligowca zajmuje drugie miejsce w rankingu i spróbuje gonić Czubaka, ale to z pewnością nie będzie łatwe zadanie. Napastnik Arki strzelił cztery gole i przy naszym przeliczniku wyprzedza konkurenta z Gdańska aż cztery punkty, choć ten zdobył tylko jedną brankę mniej. Zalewski będzie chciał jednak potwierdzić dobrą skuteczność w kwietniu i postara się zbliżyć do napastnika żółto-niebieskich. W czołowej dziesiątce jest też kolejny piłkarz Gedanii, Paweł Flis, który w tym miesiącu zdobył dwie bramki.

Jak już jesteśmy przy trzeciej lidze, to w podobnej sytuacji, co Zalewski, jest także Karol Fietz z Bałtyku Gdynia. Również ma na koniec trzy gole i ma identyczny współczynnik, co zawodnik Gedanii. Bałtyk Gdynia walczy o utrzymanie w trzeciej lidze i zagra u siebie z Polonią Środa Wielkopolska. Gdynianie potrzebują punktów i co za tym idzie także goli strzelanych przez Karola Fietza.

W rozgrywkach drugi ligi Radunia Stężyca ma sześć punktów przewagi nad strefą spadkową i zagra u siebie z przedostatnią w tabeli Garbarnią Kraków. Ten mecz zostanie rozegrany w sobotę o godz. 17. Radunia chce wygrać i odskoczyć od drużyn, które są zagrożone degradacją do trzeciej ligi. Mateusz Kuzimski i Eduardo to piłkarze, którzy w kwietniu strzelili po dwa gole i są w czołówce „Piłkarskich Orłów” na Pomorzu za ten miesiąc. Obaj będą chcieli podtrzymać wysoką formę strzelecką także w najbliższej kolejce ligowej i poprowadzić Radunię do zdobycia ważnych trzech punktów w spotkaniu z Garbarnią.