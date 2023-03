„Piłkarskie Orły”. Skuteczni Oktawian Skrzecz z Bałtyku Gdynia i Marcin Trojanowski z rezerw Chojniczanki

W trzeciej lidze grupie drugiej najważniejsze wydarzenia miały miejsce w Gdyni, Kleczewie i w Solcu Kujawskim. Wyniki tych spotkań idealnie ułożyły się dla Gedanii, która jest wiceliderem tabeli i mocno walczy o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Drużyna z Gdańska zdobyła bardzo cenne trzy punkty dzięki wygranej nad Unią Solec Kujawski 1:0. Do tego wpadki zaliczyli najgroźniejsi rywale. Olimpia Grudziądz szybko straciła gola w Kleczewie, a ponieważ do końca meczu już nic się nie zmieniło, to przegrała z Sokołem 0:1. Bałtyk zagrał u siebie z rezerwami Pogoni Szczecin i to był mecz pełen emocji oraz zwrotów akcji. Druga drużyna Pogoni prowadziła w Gdyni 2:1 na kwadrans przed zakończeniem spotkania. Finisz piłkarzy Bałtyku był jednak znakomity. Biało-niebiescy strzelili dwa gole, wygrali mecz z faworytem i nie dość, że wrócili do gry o utrzymanie w trzeciej lidze, to w dużym stopniu pomogli Gedanii. Swój mecz wygrał także KP Starogard Gdański pokonujących Błękitnych Stargard, Cartusia Kartuzy wygrała na wyjeździe z Jarotą Jarocin, a Stolem wrócił do Gniewina bez punktów po porażce ze Świtem Skolwin. Zawodnicy pomorskich zespołów w tej kolejce nie zachwycili popisami strzeleckimi, a na uwagę zasłużył jedynie Oktawian Skrzecz, który strzelił dwa gole dla Bałtyku.