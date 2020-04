Piłkarz Lechii Gdańsk ma utrudnione możliwości trenowania. Omran Haydary: Biegłem po plaży, ale zatrzymała mnie policja

Dla Omrana to początki w Lechii. Błyszczał w Fortuna I lidze, a bardzo na niego liczy trener Piotr Stokowiec. Afgańczyk ma zastąpić Lukasa Haraslina w zespole biało-zielonych.

- Mieszkam niedaleko morza, któregoś razu biegłem po plaży, by uczynić mój trening trudniejszym. Zatrzymała mnie policja i tłumaczyła, że to niedozwolone. Miałem na sobie dres Lechii, być może to pozwoliło uniknąć kary. Nie dalej niż 10 minut później gdy biegłem alejkami, znów zatrzymali mnie mundurowi. W pasie nadmorskim można jeździć tylko na rowerze. Musimy sobie wszyscy jakoś poradzić z tą sytuacją - zdradził swoje przygody Haydary w wywiadzie, którego udzielił portalowi Interia.pl.

- To wielki komplement, że trener tak o mnie powiedział. Równocześnie wielkie wyzwanie. Będę się starał zastąpić Haraslina, wierzę że mi się uda. Klub dał mi sporo czasu, by tego dokonać. Nikt nie naciska na mnie: zrób to teraz, zaraz. Szkoda tylko, że liga została przerwana i nie możemy grać, bo jako drużyna byliśmy w niezłej formie - przyznał Haydary.

Omran to reprezentant Afganistanu i w kraju, w którym się urodził, jest popularny, choć kiedy miał dwa lata rodzice wyjechali z nim do Holandii. Ostatnio spotkało go jednak duże wyróżnienie.

- Sam dostaję bardzo dużo wiadomości. Jest o mnie sporo w afgańskiej telewizji, sam jej nie śledzę, ale moi rodzice są wiernymi widzami i zdają mi relację. W zeszłym tygodniu zostałem przez kibiców uznany za najlepszego gracza Afganistanu w roku 2019, ale z powodu koronawirusa nie mogłem odebrać nagrody - zakończył Haydary w wywiadzie dla Interii.

