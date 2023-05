Piłkarz Lechii Gdańsk obchodzi urodziny 24 maja. Kibice biało-zielonych pytają, co to za człowiek

Lechia Gdańsk za pośrednictwem mediów społecznościowych złożyła w środę, 24 maja 2023 roku życzenia urodzinowe swojemu piłkarzowi. Wydawałoby się, że to bardzo sympatyczna okoliczność. Sprawa dotyczy zawodnika, który skończył właśnie 22 lata, występującego na newralgicznej pozycji, jaką jest lewa obrona. Kibice zamiast dołączania się do życzeń zaczęli jednak w komentarzach pytać, o kogo chodzi.

Wyceniany obecnie przez Transfermarkt.de na 150 tysięcy euro zawodnik nie przebił się jednak do składu ekstraklasowej Lechii. Na jego pozycji zawodnikiem pierwszego wyboru był 31-letni Rafał Pietrzak. Poznański po raz ostatni w oficjalnych meczach występował na przełomie września i października 2022 roku, kiedy był jeszcze zawodnikiem greckiego PAS-u Janina. Umowa z gdańską drużyną wiąże go jeszcze do końca 2023 roku. Być może na poziomie Fortuny 1 Ligi będzie miał okazję przekonać do siebie trenerów Lechii i wówczas kibice nie będą się zastanawiać, komu klub składa życzenia urodzinowe.