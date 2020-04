Piłkarze Arki Gdynia i Lechii Gdańsk nie zgadzają się na obniżki kontraktów. Porozumienia nie ma ze względu na zaległości

To przykłady zawodników zarabiających najwięcej w trójmiejskich klubach. A trzeba dodać, że w PKO Ekstraklasie średnio płaci się piłkarzowi ok. 10 tys. euro. Sęk jednak w tym, że póki co są to kwoty wirtualne, ponieważ i w Arce i w Lechii problematyczne jest regulowanie kontraktów w terminach. W przypadku Lechii staje się to powoli swoistą tradycją, chociaż trzeba oddać, że biało-zieloni ostatecznie wszystkie należności regulują. Jeśli chodzi o pogrążoną w sportowym kryzysie Arkę Gdynia, to klubowa kasa świeci pustkami.

Pandemia koronawirusa powoduje niemały ból głowy księgowych w klubach piłkarskich. Nie inaczej jest w Gdańsku i w Gdyni. Ekstraklasa S.A. narzuciła uchwałą możliwość obniżania pensji nawet o 50 procent. W Lechii i w Arce przystąpiono więc do rozmów z zawodnikami. Porozumienia na razie brak.