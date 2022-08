Piłkarze Lechii Gdańsk tragiczni w meczu z Koroną Kielce. Tomasz Kaczmarek: Moja decyzja była zła. To był nasz niesamowicie słaby mecz

Po zwycięskim meczu w Łodzi z Widzewem były w Gdańsku duże nadzieje przed spotkaniem z Koroną na kolejne punkty w PKO Ekstraklasie. Tymczasem Lechia nie istniała w ofensywie, a w końcówce meczu swojej szansy na wyrównanie szukała w chaosie. Biało-zieloni wyglądali w tym meczu tak, jakby zawodnicy spotkali się po raz pierwszy.

- To był niesamowicie słaby mecz z naszej strony - nie ukrywał Tomasz Kaczmarek, trener Lechii. - Możliwe, że najgorszy odkąd jestem tutaj trenerem. Jest teraz dla mnie wiele do przemyślenia. Wyszliśmy na boisko w identycznym składzie, co w Łodzi, bo uznałem, że ta grupa, która wygrała trudny i ważny mecz z Widzewem zasługiwała na to, żeby zagrać z Koroną. Od początku spotkania byliśmy letargiczni i bez energii. Wyglądaliśmy na grupę ludzi bez pomysłu, bez tempa. Brakowało tego, na czym mi zależało. Moje odczucie jest takie, że musimy teraz zrobić bardzo dużo, żeby odbudować formę. Podjąłem decyzję, żeby zagrać inaczej taktycznie, na wynik, ale straciliśmy to, z czego żyliśmy, czyli szybką grę i reakcję. Byliśmy w tym meczu niesamowicie wolni i nieczyści technicznie.