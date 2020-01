Piłkarzom Lechii Gdańsk kończy się cierpliwość. Mogą być następne wezwania do zapłaty

Trudno dziś przewidzieć w jakim składzie biało-zieloni rozpoczną w lutym rywalizację w PKO Ekstraklasie.

- Myślę, że do końca roku wyjdziemy na prostą w kwestiach płatności dla piłkarzy. Tylko, żeby było jasne, drużyna o tych sprawach - podobnie jak wcześniej - jest na bieżąco informowana. Harmonogram spłat był zawsze ustalany z zawodnikami - mówił Adam Mandziara, prezes Lechii, w grudniu ubiegłego roku dla „Dziennika Bałtyckiego”.

Tymczasem nie dość, że nie wszystkie zaległości zostały spłacone, to w stosunku do niektórych piłkarzy są one naprawdę spore. Trudno zatem o optymizm. Kilku piłkarzy złożyło wezwania do zapłaty, a niektórzy z nich, jak Sławomir Peszko, Rafał Wolski czy Artur Sobiech, usłyszeli że mogą szukać sobie nowych klubów. Te słowa nie padły w kierunku Błażeja Augustyna, ale tylko dlatego, że rundę wiosenną straci z powodu kontuzji, a w czerwcu i tak wygasa jego kontrakt. Jak udało nam się dowiedzieć prezes Mandziara sam podjął te decyzje, bez konsultacji z trenerem Piotrem Stokowcem. Zresztą szkoleniowiec miał wstawić się za tymi zawodnikami, ale nic nie wskórał. Wspominani piłkarze nie wrócili do Gdańska, a ich wolne zostało przedłużone, aby mogli znaleźć sobie nowych pracodawców. To ewidentnie gwałtowne szukanie oszczędności. Tymczasem wkrótce podobne wezwania może złożyć kolejna grupa piłkarzy, których cierpliwość się kończy.