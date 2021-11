PILNE! Bon energetyczny 2022. Wiadomo już na czym ma polegać tarcza antyinflacyjna. Kto dostanie dopłatę do prądu, gazu, paliwa: 8.11.2021 Zbigniew Biskupski

Doświadczenia Polskiego Bonu Turystycznego i postępująca cyfryzacja usług publicznych skłoniły rząd do zastosowania formuły bonu. Raz, że daje on gwarancję, iż kolejny transfer socjalny do gospodarstw domowych przeznaczony zostanie na cel jakiemu służy wsparcie, a nie na inne „paliwa”. Dwa, forma elektroniczna daje możliwość zasilania co miesiąc inną kwotą i ewentualnie poszerzania lub zawężanie zakresu świadczeń, które bonem mają być opłacane. Aneta Żurek / Polska Press Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Tarcza antyinflacyjna, dopłaty do prądu, bon energetyczny - zapowiedzi wsparcia przez rząd najuboższych, którzy mają najwięcej problemów w związku z drożyzną zaczyna przybierać konkretne kształty. Ma to być bon energetyczny. Ile wyniesie, kto go dostanie, na co wyda - na razie są tylko ogóle dane w wersji projektowej. Pozbieraliśmy je, przeanalizowali i wyszło nam, że wsparcie dla góra 2 milionów gospodarstw domowych wyniesie 60-130 zł miesięcznie. Ponieważ gospodarstw domowych jest ok. 13,6 mln, jak łatwo policzyć dostanie bon energetyczny co siódme.