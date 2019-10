Piotr Adamowicz po wynikach sondażowych To dobry wynik KO, jak na tak duże transfery socjalne i opanowanie mediów publicznych przez PiS

- Koalicja Obywatelska niewątpliwie przegrała, bo nie zwyciężyła. Natomiast generalnie wynik nie jest zły. Jak na tak duże transfery socjalne w ostatnich latach i opanowaniem telewizji, tzn. mediów publicznych, to ten wynik nie jest zły. Jeszcze mieliśmy tuż przed końcówką kampanii wyciek pewnych materiałów sprzed 2 lat, dotyczących pewnego pana, to niewątpliwie wprowadziło zamieszanie - mówił Piotr Adamowicz po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów. Zobaczcie, co jeszcze powiedział kandydat KO w rozmowie z Ryszardą Wojciechowską.