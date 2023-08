Piotr Müller o Grupie Wagnera: Przejdzie pod bezpośrednie zwierzchnictwo Putina lub wskazaną przez niego osobę

Rzecznik rządu został zapytany na antenie Radia Gdańsk o wypadek samolotu, na pokładzie którego - jak przekazała w środę rosyjska agencja transportu lotniczego - byli m.in. szef najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn i jego "prawa ręka" Dmitrij Utkin, pseudonim "Wagner".

- Te informacje są weryfikowane przez służby - stwierdził Piotr Müller i dodał, że w historii Rosji "widzieliśmy już różne sytuacje, dlatego trzeba to zweryfikować. Na ten moment jest to jednak najbardziej prawdopodobny wariant".

- Te osoby, które oczekują, że z tego powodu Grupa Wagnera przestanie być niebezpieczna, mylą się. Ta grupa przejdzie pod bezpośrednie zwierzchnictwo Władimira Putina lub wskazaną przez niego osobę - ocenił poseł.

Piotr Müller podkreślił, że to, co obserwujemy, to wojna wewnętrzna frakcji w rosyjskim wojsku.

- Sama ta sytuacja, z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, nie powoduje zmniejszenia zagrożeń. Musimy brać pod uwagę, że Władimir Putin ma swoich przedstawicieli w Grupie Wagnera i być może chce przejąć bezpośredni wpływ na to, co się tam dzieje - zauważył rzecznik rządu.