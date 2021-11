Piotr Myszka, żeglarz AZS-u AWFiS-u Gdańsk: Muszę przybrać na masie. Z decyzją o następnych igrzyskach poczekam do 2022 roku

Za panem występy na dwóch igrzyskach olimpijskich. W Rio de Janeiro i Tokio było blisko medalu. Jeszcze pan do tych chwil wraca?

Moglibyśmy się kłócić z sędziami, czy w Tokio miałem falstart czy nie, bo zdania są podzielone. Dla mnie był to idealny start. Moim zdaniem, jeżeli trzech zawodników na dziesięć ma falstart indywidualny, to wyścig powinien być przerwany i puszczony ponownie, bo to 30 procent całej stawki.

Znów wszystko rozstrzygnęło się w wyścigu medalowym.

Walczyłem o medal do samego końca. W Tokio miałem duże szanse nawet na srebro i ten niefortunny falstart niestety je pogrzebał. Wielka szkoda. Na pewno przez pięć lat wróciłem do szczytu swojej formy, jaką prezentowałem przed igrzyskami w Brazylii. To było niezwykle trudne pięć lat. Po drodze miałem dwie kontuzje, najpierw połamaną kość w stopie, a pod koniec listopada 2020 roku złamane żebro w dwóch miejscach. Życie płata nam różne scenariusze. Do tego mam 40 lat na karku i rodzinę, więc też nie jest łatwo. Cieszę się, że poleciałem do Japonii. Moja szósta pozycja to efekt falstartu, a nie szczyt możliwości. Na otarcie łez nie był to dla mnie wyjazd turystyczny i na pewno go nie zmarnowałem.