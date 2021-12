Piotr Stokowiec ponownie znalazł pracę w PKO Ekstraklasie. Został nowym trenerem Zagłębia Lubin

Mówi się, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, ale Piotr Stokowiec najprawdopodobniej wyznaje inną zasadę. Po raz drugi w karierze podjął się pracy jako trener Zagłębia Lubin. W pierwszym podejściu wywalczył awans do Ekstraklasy, następnie zdobył w niej brązowy medal i wraz z zespołem Miedziowych walczył w eliminacjach europejskich pucharów, gdzie wyeliminował m.in. Partizan Belgrad.

Teraz również czeka go trudne zadanie. Zagłębie w rundzie jesiennej wywalczyło zaledwie dwadzieścia punktów, co daje tej drużynie czternaste miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy z przewagą jedynie czterech punktów nad strefą spadkową.

- Drużyna jest w trudnym momencie, ale jestem ambitnym trenerem. Pierwszy cel to utrzymanie, z kolei celem długofalowym jest powrót Zagłębia do ligowej czołówki, bo tam jest miejsce tego klubu. To ambitne cele, ale pokazywałem już wcześniej w Zagłębiu czy w Lechii, że potrafię wyprowadzić drużynę z kryzysu - powiedział Stokowiec na konferencji prasowej.