Piotr Stokowiec przedłużył kontrakt Lechią Gdańsk! Nowa umowa obowiązywać będzie do końca czerwca 2022 roku

- Miło mi poinformować, że doszliśmy do porozumienia z trenerem Stokowcem w kwestii przedłużenia kontraktu. Chciałbym podziękować trenerowi za dotychczasową pracę, a kiedy trener zaczynał pracę byliśmy w innym punkcie niż teraz oraz za sukcesy. Dla nas priorytetem było przedłużenie kontraktu i cieszę się, że dziś udało się to sfinalizować. Życzę trenerowi kolejnych sukcesów. Wierzę, że drużyna będzie w stanie walczyć o najwyższe cele w ekstraklasie - powiedział Janusz Melaniuk, dyrektor sportowy Lechii.

Stokowiec został trenerem Lechii na początku marca 2018 roku, kiedy zastąpił Adama Owena. Lechia była w trudnej sytuacji i walczyła o utrzymanie w ekstraklasie. Stokowiec natchnął drużynę na tyle, że ta rzutem na taśmę utrzymała się w krajowej elicie. W kolejnym sezonie osiągnął fantastyczny sukces z Lechią zdobywając Puchar Polski i brązowy medal mistrzostw Polski. Ten sezon rozpoczął do zdobycia Superpucharu Polski i został najbardziej utytułowanym trenerem w historii Lechii.

Odkąd przyszedł do Gdańska mówił o pracy długofalowej i budowaniu Lechii, która na stałe będzie w czołówce ekstraklasy. Idzie w tym kierunku i dzięki nowemu kontraktowi będzie mógł swoją wizję kontynuować. Pokazał w trakcie pracy z biało-zielonymi, że nie boi się trudnych decyzji. Usunął z zespołu Marco Paixao, najlepszego strzelca, nie tolerując niesubordynacji. Później przesunął do rezerw Sławomira Peszkę i zgodził się na jego wypożyczenie do Wisły Kraków. Po zakończeniu poprzedniego sezonu doszedł z Peszką do porozumienia i dziś Sławek jest czołową postacią zespołu. Nie boi stawiać na młodych zawodników, a przy nim wypłynęli Karol Fila i Tomasz Makowski.