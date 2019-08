Piotr Woźniak-Starak nie żyje. Ratownicy znaleźli ciało mężczyzny

Piotr Woźniak-Starak nie żyje. Ciało mężczyzny znaleziono w czwartek, 22 sierpnia na jeziorze Kisajno. Informację potwierdza policja: to prawdopodobnie ciało zaginionego". Wiceszef MSWIA: "Potwierdziły się najgorsze obawy. Wszystko wskazuje na to, że ciało Piotra Woźniaka-Staraka zostało odnalezione." 39-latek wypadł z motorówki na jeziorze Kisjano koło Giżycka (woj. warmińsko - mazurskie) w niedzielę w nocy, 18 sierpnia 219 roku. Od tego czasu trwały intensywne poszukiwania biznesmena i producenta filmowego, którego rodzinna posiadłość znajduje się niedaleko miejsca zdarzenia, we wsi Fuleda. Ogromna posiadłość Staraków jest ogrodzona, a nad bezpieczeństwem rodziny czuwają ochroniarze. Jak doszło do wypadku i co stało się z 39-latkiem? Dokładne przeczesywanie jeziora przez kilka ostatnich dni, nie dawało odpowiedzi na to pytanie. Starakowi towarzyszyła 27-letnia kobieta, która o własnych siłach dopłynęła do brzegu.

Piotr Woźniak-Starak nie żyje. Intensywne poszukiwania na jednym z mazurskich jezior zakończone Jak poinformowała policja w Giżycku, znaleziono ciało mężczyzny. Więcej informacji wkrótce. Czytaj także Wypadek Piotra Woźniaka-Staraka. Odnaleziono ciało Wszystko wskazuje na to, że odnaleziono ciało 39-latka. Na miejscu pracuje prokurator, który ma m.in. potwierdzić tożsamość. - Rano grupa płetwonurków zlokalizowała na jeziorze Kisajno ciało, najprawdopodobniej zaginionego mężczyzny. Obecnie na miejscu pracują policjanci i technicy kryminalistyczni pod nadzorem prokuratury. Ciało nie zostało jeszcze wydobyte - powiedział mł. asp. Rafał Jackowski z KWP w Olsztynie. *** - W czwartek, 22.08 w godzinach porannych grupa płetwonurków znalazła ciało mężczyzny. Na miejsce jedzie prokurator i będą sprawdzać jego tożsamość - powiedziała asp. Iwona Chruścińska, oficer prasowy KMP w Giżycku. https://twitter.com/ZielinskiJaro/status/1164431432674160640 Wypadek na Mazurach 18.08.2019. Akcja poszukiwawcza zakończona Piotr Woźniak - Starak zaginął w niedzielę, 18 sierpnia w nocy. Od niedzielnego poranka, kiedy to na jeziorze znaleziono motorówkę, a na brzegu jeziora 27-latkę, która opowiedziała o wypadku na jeziorze, trwały intensywne poszukiwania biznesmena. W akcję włączeni zostali nie tylko ratownicy nie tylko z woj. warmińsko - mazurskiego, ale także np. specjalistyczna grupa z sonarem z Gdyni. Przeszukiwali oni jezioro metr po metrze, aby znaleźć mężczyznę. Media donoszą, że rodzina zatrudniła także dodatkową firmę, która wspiera poszukiwania. W czwartek, 22 sierpnia znaleziono ciało mężczyzny. Informację potwierdza MSWiA i giżycka policja. Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia tożsamości. Na miejscu pracuje prokurator. Poszukiwania zaginionego biznesmena. Prokuratura wszczyna śledztwo Pojawia się coraz więcej spekulacji dotyczących całego zdarzenia. Jak poinformował Krzysztof Stodolny, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, po dotychczas zebranym materiale dowodowym, postanowiono wszcząć śledztwo dotyczące "wypadku w ruchu wodnym, na skutek którego jedna osoba prawdopodobnie poniosła śmierć". aktualne informacje o poszukiwaniach Wypadek Piotra Woźniaka-Staraka. Odnaleziono ciało Piotr Woźniak-Starak Piotr Woźniak-Starak był filmowym producentem, biznesmenem, królem życia - jak się o nim mówi, oraz celebrytą. Mężem prezenterki TVN, Agnieszki Szulim oraz pasierbem Jerzego Staraka. Jego ojczym jest znanym biznesmenem, jednym z najbogatszych Polaków. Do niego należą takie firmy jak farmaceutyczny gigant - Polpharma oraz zakład produkujący preparaty ziołowe Herbapol. Jego majątek wyceniany jest na około 6 mld zł, a w rankingu Forbesa zajmuje 5. miejsce. Tu zaginął 39-latek - zobacz na mapie: Wypadek na jeziorze i interwencja służb. Jak przebiegały? Jak podaje zespół prasowy KWP w Olsztynie w wydanym oświadczeniu po podanych przez onet.pl relacjach świadków dot. późnego podjęcia interwencji, oficer dyżurny na stanowisku kierowania Komendy Powiatowej Policji w Giżycku pierwsze zgłoszenie w sprawie łódki zakłócającej spokój na jeziorze odebrał około godz. 3:30. - Na miejsce został skierowany patrol mieszany, składający się z policjanta z KPP w Giżycku oraz 2 ratowników MOPR-u z Giżycka. W tym czasie łodzią dysponował MOPR. Policjanci nie pełnią służby na wodzie nocą - tłumaczą funkcjonariusze. - Na jeziorach Warmii i Mazur obowiązuje zakaz Dyrektora Żeglugi Śródlądowej dot. pływania od zmierzchu do świtu. Patrol podjął interwencję około godz. 4:30. Na miejsce dotarł najszybciej jak to możliwe, ze względu na dzielącą odległość oraz porę nocną. W ślad za pierwszym patrolem został również wysłany patrol złożony z dwóch policyjnych wodniaków. Należy podkreślić, że oba patrole zostały wysłane z Giżycka, co oznacza, że musiały pokonać łodzią odległość 12 kin, co zajęło im około 40 minut. Na miejscu okazało się, że motorówka miała już zgaszony silnik, a na jej pokładzie nikogo nie było. Rzeczy, które znajdowały się na pokładzie łodzi, wskazywały, że mogły nią pływać dwie osoby. Służby ratunkowe natychmiast rozpoczęły poszukiwania tych osób. Dodają także, że na czas podjęcia interwencji składa się wiele czynników, m.in. poza czasem zgłoszenia, precyzyjne określenie miejsca zgłoszenia, ukształtowanie terenu czy warunki atmosferyczne. - Dotychczasowe ustalenia wskazują, że działania funkcjonariuszy Policji były zgodne z procedurami -podają w KWP Olsztyn. Czytaj także Poszukiwania na Mazurach: "To rozległy teren do sprawdzenia"