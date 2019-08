Piotr Woźniak-Starak wypadł z motorówki. Poszukiwania na jez. Kisajno

Nadal nie odnaleziono zaginionego 39-latka. Na miejscu pracują policyjni wodniacy z Giżycka i Mrągowa, płetwonurkowie z Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. W godzinach popołudniowych dołączyło do nich Wojsko Obrony Terytorialnej.

- Będziemy pracować tak długo, jak pozwolą na to warunki pogodowe, czyli do zmroku. Ratownicy przeczesują jezioro sektor po sektorze, metr po metrze. Jeśli zaginionego nie uda się dziś odnaleźć, poszukiwania zostaną wznowione we wtorek o świcie - powiedziała Izabela Niedźwiedzka - Pardela z KWP w Olsztynie.