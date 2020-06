Piramidy na Kaszubach. Możesz tu przenocować [ZDJĘCIA]

Skąd w ogóle pomysł na piramidy? To wizjonerski pomysł pana Czesława. Teraz w tym miejscu są już trzy. Pierwsza była Cheopsa. - To replika piramidy Cheopsa z Gizy, ale w skali jeden do dwudziestu. Jest dokładnie tak samo usytuowana - wyjaśnia pan Czesław. - W Egipcie nigdy nie byłem, ale oglądałem zdjęcia piramid, zachwyciły mnie, potem pogłębiłem swoją wiedzę, niektórzy twierdzą, że mają niezwykłą moc, chcę to wykorzystać. Tworząc to miejsce rekreacji miałem nadzieję na wizytę nie tylko szkół ale też turystów z kraju i za granicą. I to się udaje! Przez pandemię nie przyjmowaliśmy gości. Teraz telefon dzwoni niemal cały czas. Pokoje w piramidach na wakacje są zarezerwowane, ale jest jeszcze jesień.

Co na taką atrakcje mówią specjaliści PR? - Każdy pomysł jest dobry. Liczy się kwestia podejścia do biznesu i poziom zaangażowania właściciela - uważają. - Plusem na pewno jest to że nie jest to kolejne, zwykłe "muzeum". Unikatowość jak najbardziej się sprawdza w dzisiejszych czasach - w których pełno jest wszystkiego. Ważne są dwie kwestie. Aby przyciągnąć nie tylko lokalnych mieszkańców, ale i turystów z zewnątrz, którzy przejeżdżają przez naszą miejscowość np. nad morze. Bądź turystów którzy przyjeżdżają odpocząć na Kaszuby. No i pozostaje kwestia powtarzalności. Warto wszystko przemyśleć w taki sposób, aby turyści chętnie wracali do takiego miejsca - a nie była by to jednorazowa wizyta. Dzisiejsze czasy niestety, są ciężkie dla biznesu. Wszystkiego jest dużo, konkurencja rośnie praktycznie w każdej branży. Związane jest to z dużą ilością otwartych firm. Dlatego warto jest się czymś wyróżniać spośród konkurencji. Często wygrywa cena, ale czasami innowacyjność, terminowość, jakość mają również duże znaczenie. Trwa nieustanny wyścig o klienta, a wygrywają w nim Ci, którzy wiedzą kim jest ich klient, jak do niego dotrzeć oraz jak przekonać go do wybrania właśnie naszej usługi.