PiS interweniuje w sprawie Szadółek. Andrzej Jaworski i Hubert Grzegorczyk: dziś w nocy, doszło do wyjątkowo dużego wypuszczenia tego odoru

- Zwracamy się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o przeprowadzenie natychmiastowej kontroli, bardzo szczegółowej. Zwracamy się o to, żeby były to badania, które będą dotyczyły wielu aspektów, także tych, które w przeszłości przeprowadzone nie były - mówił Andrzej Jaworski, kandydat PiS do Sejmu RP.