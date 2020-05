PKO Ekstraklasa. Lechia Gdańsk i Arka Gdynia na razie nie wracają do treningów. Konieczne dalsze badania na koronawirusa

W pozostałych, w tym w Lechii Gdańsk oraz Arce Gdynia , trwa dalsza diagnostyka osób skierowanych na badanie wymazu z nosogardzieli. Do czasu potwierdzenia przez komisję możliwości rozpoczęcia treningów grupowych, kluby te prowadzą treningi indywidualne. Badaniu zostało poddanych po ok. 50 osób z pionów sportowych oraz administracji klubów.

- To normalna procedura i Lechia Gdańsk oczywiście się do niej dostosuje, bo bezpieczeństwo zawodników i sztabu szkoleniowego jest dla nas najważniejsze – informuje Arkadiusz Bruliński, dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu Lechii Gdańsk. - Wierzymy jednocześnie, że wszyscy członkowie naszego zespołu są zdrowi i dodatkowe badania tylko to potwierdzą. Do tego czasu nasi zawodnicy będą nadal trenować indywidualnie i z niecierpliwością czekamy na możliwość powrotu do treningów grupowych.