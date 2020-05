4 maja 2020 r. 800 zawodników oraz członków sztabów szkoleniowych ze wszystkich klubów PKO Bank Polski Ekstraklasy zostało przebadanych na obecność koronawirusa, w związku z planami wznowienia treningów, a następnie rozgrywek ligowych. Komisja medyczna PZPN wytypowała osoby z Lechii Gdańska oraz Arki Gdynia do dalszego diagnozowania – otrzymane wyniki nie pozwalają na jednoznaczną interpretację czy wskazane osoby są czy były chore na COVID-19.

AKTUALIZACJA, godz. 14.15:

Arka Gdynia i ŁKS Łódź to dwa kolejne kluby, które otrzymały zgodę od Komisji Medycznej PZPN na podjęcie treningów grupowych, czyli po 14 osób równocześnie na boisku. Tym samym takie pozwolenie ma już 14 drużyn ekstraklasy. Poza tym gronem pozostają już tylko: Lechia Gdańsk i Korona Kielce.





Komisja Medyczna PZPN przeprowadziła analizę wyników badań na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klubach ESA. Na tej podstawie podjęto decyzję o możliwym wznowieniu treningów grupowych od 6 maja, ale jedynie w sześciu klubach: Śląsku Wrocław, Piaście Gliwice, Rakowie Częstochowa, Górniku Zabrze, Zagłębiu Lubin oraz Pogoni Szczecin.



W pozostałych, w tym w Lechii Gdańsk oraz Arce Gdynia, trwa dalsza diagnostyka osób skierowanych na badanie wymazu z nosogardzieli. Do czasu potwierdzenia przez komisję możliwości rozpoczęcia treningów grupowych, kluby te prowadzą treningi indywidualne. Badaniu zostało poddanych po ok. 50 osób z pionów sportowych oraz administracji klubów.







- To normalna procedura i Lechia Gdańsk oczywiście się do niej dostosuje, bo bezpieczeństwo zawodników i sztabu szkoleniowego jest dla nas najważniejsze – informuje Arkadiusz Bruliński, dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu Lechii Gdańsk. - Wierzymy jednocześnie, że wszyscy członkowie naszego zespołu są zdrowi i dodatkowe badania tylko to potwierdzą. Do tego czasu nasi zawodnicy będą nadal trenować indywidualnie i z niecierpliwością czekamy na możliwość powrotu do treningów grupowych.







Późnym popołudniem, 5 maja, władze Arki Gdynia zostały poinformowane o konieczności zweryfikowania wyników, które nie pozwalają na jednoznaczną interpretację przy zastosowanej metodzie badań. W związku z tym zgodnie z przyjętą procedurą zostaną wykonane dodatkowe badania na SARS-CoV-2, których wyniki zostaną podane maksymalnie w ciągu 48 godzin od daty ich wykonania.







- System badań medycznych, który wprowadziliśmy, zdaje egzamin. Spełniły się nasze przewidywania, zgodnie z którymi przechodzimy do kolejnego etapu testów. Wytypowaliśmy zawodników, którzy przejdą pogłębione badania. Ich wyniki powinniśmy poznać w ciągu 24, najdalej 48 godzin – mówi prof. Krzysztof Pawlaczyk, członek komisji medycznej PZPN i ekspert Ekstraklasy S.A. - To, że wysyłamy kogoś na badania pogłębione, nie oznacza, że był lub jest chory. Chcemy mieć pewność, że wszyscy zawodnicy i pracownicy klubów, których przebadaliśmy, są zdrowi.







[g]19983705





Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.