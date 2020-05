PKO Ekstraklasa. Michał Nalepa do lata 2023 roku, a Jakub Arak do lata 2022 roku przedłużyli swoje umowy z Lechią Gdańsk

Michał Nalepa to podstawowy gracz w talii trenera Piotra Stokowca. 27-letni obrońca w Lechii Gdańsk gra od sezonu 2017/2018. Do tej pory rozegrał łącznie 89 meczów, w których zdobył 8 bramek. Jego pierwsza umowa kończyła się dopiero w czerwcu 2021 roku, ale wspólnie z kierownictwem klubu zdecydował się przedłużyć ją już teraz - do 2023 roku.

- Jestem bardzo zadowolony, że przedłużyłem umowę z Lechią. Odkąd przyszedł tutaj sztab trenerów z trenerem Stokowcem na czele to moja forma poszła mocno do góry. Głęboko wierzę w to, że będę się dalej mocno rozwijał i dlatego zdecydowałem się na pozostanie w Gdańsku - powiedział Michał Nalepa.