PKO Ekstraklasa. Znamy terminarz fazy finałowej PKO Ekstraklasy! Z kim zagrają Arka Gdynia i Lechia Gdańsk?

Terminarz ekstraklasy nie zostanie zmieniony. Rywalizacja zatem odbywać się będzie od 27 kolejki wedle terminarza, który został ustalony na początku sezonu. Po 30 kolejce ma nastąpić podział na grupy mistrzowską oraz spadkową i Ekstraklasa SA będzie chciała dokończyć sezon. To oznacza, że od 29 maja do 19 lipca trzeba będzie rozegrać aż 11 kolejek ligowych.

Lechia Gdańsk - Cracovia, godz. 18:00

Piast Gliwice - Górnik Zabrze, godz. 18:00

Lech Poznań - Pogoń Szczecin, godz. 20:30

Zagłębie Lubin - Korona Kielce, godz. 20:30

10 czerwca (środa)

Wisła Kraków - Raków Częstochowa, godz. 18:00

Wisła Płock - Śląsk Wrocław, godz. 18:00

Legia Warszawa - Arka Gdynia, godz. 20:30

ŁKS Łódź - Jagiellonia Białystok, godz. 20:30

30 kolejka

14 czerwca, godz. 18

Arka Gdynia - Wisła Kraków

Cracovia - Wisła Płock

Górnik Zabrze - Legia Warszawa

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice

Korona Kielce - Lech Poznań

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk

Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin

Śląsk Wrocław - ŁKS Łódź

Sam powrót do rozgrywek zapowiada się pasjonująco. Mecze będą rozgrywane wprawdzie bez udziału publiczności, ale wszystkie będzie można obejrzeć w telewizji, głównie w Canal+. I już w 27 kolejce, która wznowi sezon, nie zabraknie emocji i bardzo interesujących spotkań. Hitem dla kibiców na Pomorzu będą oczywiście derby Trójmiasta pomiędzy Lechią Gdańsk i Arką Gdynia, które zostaną rozegrane na Stadionie Energa w Gdańsku. Dojdzie też do rywalizacji Lecha Poznań z Legią Warszawa i już wiadomo, że to spotkanie ma zostać rozegrane w sobotę, 30 maja, a będzie można je obejrzeć w TVP.