PKP Intercity planuje zakup kolejnych pociągów dużych prędkości

Nowe tabory w PKP Intercity

Agnieszka Serbeńska z biura prasowego PKP Intercity potwierdziła portalowi rynek-kolejowy.pl, że spółka planuje kupić 23 wielosystemowe elektryczne zespoły trakcyjne dużych prędkości. Na razie przygotowywana jest dokumentacja potrzeba do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Jeśli zakup miałby zostać zrealizowany do 2030 r., to przetarg powinien zostać rozstrzygnięty do 2025 r.

