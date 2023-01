PKP Intercity podnosi cenę biletów. Ile zapłacimy za przejazd?

Znaczna zmiana cen energii wpłynie na koszt biletów PKP Intercity. Jak informuje spółka, to jeden z najistotniejszych czynników wpływających na opłatę za świadczone usługi.

- W porównaniu do stycznia 2022 roku cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła aż o 62,18%. Przełoży się to bezpośrednio na znaczący wzrost prognozowanych na 2023 roku opłat za energię czynną, będącą częścią opłat za energię elektryczną trakcyjną, a co jest tego konsekwencją - na wzrost kosztów usług świadczonych przez PKP Intercity - czytamy w komunikacie.