PKP Intercity zwiększa częstotliwość pociągów na wakacje. Sprawdźcie szczegóły!

Na okres letni PKP Intercity rozszerzyło dotychczasową ofertę o dodatkowe połączenia w szczytach komunikacyjnych i na najbardziej popularnych kierunkach.

Pasażerowie łatwiej dojadą na wypoczynek na Mazury, nad morze i w góry. Ponad 30 par połączeń Warszawy z Trójmiastem, zwiększona prędkość do 160 km/h na trasie Warszawa – Radom czy dodatkowa para pociągów do Berlina to tylko niektóre z korzystnych zmian dla podróżnych w okresie letnim. Wakacyjny rozkład jazdy wejdzie w życie 11 czerwca.

Więcej połączeń wakacyjnych

W ciągu ostatnich lat PKP Intercity ulepszyło swoją ofertę na wielu trasach. Spółka stale też dostosowuje ją do rosnącego zainteresowania Polaków podróżami koleją. Właśnie dlatego w okresie wakacyjnym łatwiej będzie można dojechać, np. nad morze. PKP Intercity przygotowało aż 58 par pociągów do i z Trójmiasta. Pasażerowie z Warszawy będą mieć do dyspozycji aż 33 pary połączeń z Trójmiastem dziennie, czyli o 7 więcej niż przed wakacjami i 3 więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Mieszkańcy stolicy będą mogli skorzystać też z 28 par połączeń do Krakowa, tj. o 3 więcej niż w ubiegłym roku i 17 par pociągów do Katowic.

Z kolei mieszkańcy Wielkopolski, by dotrzeć do nadmorskich miejscowości takich jak Ustka, Kołobrzeg, Szczecin czy Trójmiasto, będą mogli skorzystać łącznie z 28 połączeń na dobę. Przykładowo Poznań z Trójmiastem obsłużą dodatkowe pociągi: IC 15146 oraz IC Bałtyk - BIS. Oba składy będą kursowały w każdą niedzielę od 25 czerwca do 27 sierpnia. Zapewnią też dodatkowe połączenia 11 czerwca i 15 sierpnia. Pierwszy z pociągów zagwarantuje komfortowe połączenie nad morze, drugi - obsłuży podróżnych wracających z wypoczynku do Poznania. Trasę do Trójmiasta będą też zasilać dodatkowe połączenia weekendowe, np. IC Bachus – BIS, który wyjedzie na tory 18 czerwca. Dodatkowe pociągi do Berlina będą kursować w piątki i niedziele.

Przypomnijmy, że PKP Intercity ogłosiło już wcześniej zwiększenie częstotliwości pociągów relacji: Warszawa – Gdynia i Gdańsk oraz Katowice – Zakopane. Pasażerowie korzystający z tych tras będą mogli skorzystać z jeszcze większej liczby połączeń w trakcie wakacji.

W ramach wakacyjnej aktualizacji rozkładu jazdy PKP Intercity uruchomi dodatkowe pociągi w okresach największego zainteresowania koleją na najpopularniejszych kierunkach. Spółka zapewni bardziej komfortowy przejazd podróżnym udającym się między innymi na letnie festiwale czy długi weekend w czerwcu. Narodowy przewoźnik pomyślał także o dodatkowych połączeniach do i z Poznania w weekend bezpośrednio przed zakończeniem roku szkolonego. W tym czasie odbywa się jeden z największych festiwali dla miłośników fantastyki – Pyrkon. Mieszkańcy Warszawy będą mieli sporo możliwości dodatkowych połączeń ze stolicą Wielkopolski. 18 czerwca będą mogli wybrać dwa dodatkowe pociągi IC Strzelecki - BIS i TLK Górski - BIS. Z kolei dojazd z Krakowa do Poznania zapewni 17 czerwca dodatkowe połączenie IC Artus - BIS. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wybrać ten pociąg w podróż powrotną dzień później. Mieszkańcy Trójmiasta i Bydgoszczy będą mogli wrócić z festiwalu pociągiem IC Bachus-BIS.

Przewoźnik zadbał też o przedłużenie relacji pociągu EIC Chrobry, łączącego na co dzień Szczecin i Warszawę, który 1 i 2 lipca pojedzie do i z Gdyni, w której odbywa się w tym czasie Open’er Festival. Dodatkowe pociągi pojadą także do Szczecinka, w okolicach którego na lotnisku Czaplinek-Broczyno odbędzie się tegoroczny Pol'and'Rock Festival. Dwie pary dodatkowych pociągów będą kursować w dniach 2 – 6 sierpnia na trasie Poznań – Szczecinek. Dodatkowo 6 sierpnia, w wydłużonej relacji Szczecinek – Przemyśl, pojedzie pociąg IC Ślązak. PKP Intercity uruchomi także dwa dodatkowe połączenia do Warszawy – IC Zamoyski-BIS oraz IC Pol’and’Rock, umożliwiające powrót z festiwalu w niedzielę. Dodatkowo, do Szczecinka dojechać będzie można także 5 sierpnia z Lublina, Warszawy, Bydgoszczy oraz Piły i wrócić dzień później, pociągiem TLK Staszic oraz pociągiem IC Kujawiak, które w tych dniach będą miały wydłużoną relację.

PKP Intercity rozszerza także ofertę na długi weekend czerwcowy. Podróżni z największych polskich miast uzyskają dodatkowe połączenia nad morze i na Mazury. Podróżni z Krakowa, Łodzi, Poznania czy Wrocławia będą mieli do dyspozycji dodatkowe pociągi do Trójmiasta. Z kolei z Warszawy będzie można pojechać dodatkową parą pociągów do Olsztyna i z powrotem w okresie szczytów komunikacyjnych. Ponadto PKP oferuje szybszą podróz do Radiomia i dodatkowe pociągi do Berlina. W okresie wprowadzania wakacyjnego rozkładu jazdy do dyspozycji pasażerów będą informatorzy mobilni. 11 i 12 czerwca na dworcach w największych miastach Polski pomogą podróżnym ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży. Bilety PKP Intercity dostępne są przez internet na stronie ww.intercity.pl lub za pośrednictwem aplikacji PKP Intercity, a także w kasach na terenie całego kraju, w Centrach Obsługi Klienta na głównych dworcach, w automatach biletowych oraz videomatach. PKP Intercity konsekwentnie rozwija sieć sprzedaży biletów i podróżni mogą je kupić również w aplikacji mobilnej KOLEO oraz na stronie koleo.pl, a także w aplikacjach mPay i serwisach e-podróżnik oraz w aplikacji mobilnej BILKOM i stronie Bilkom. Dodatkowo, użytkownicy aplikacji Jakdojade mogą korzystać z nowej funkcji, która uprości proces zakupu biletów PKP Intercity – przekierowania do systemu sprzedaży przewoźnika.

